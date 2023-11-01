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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Адмирал»

В Челябинске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Адмирал».

Трактор
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Руслан Ибатуллин с передач Джованни Фьоре и Александра Горшкова открыл счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Чарльз Робинсон с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Сергей Телегин с передачи Владимира Ткачёва вывел челябинский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Бучельников с передачи Евгения Лисовца сделал счёт 2:2.

В овертайме Максим Шабанов принёс хозяевам победу.

В следующей игре команды вновь встретятся в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 3 ноября.

Трактор
3:2ОТ
0:1, 2:0, 0:1
Адмирал
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