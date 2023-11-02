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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Ак Барс» в КХЛ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: PHOTO.KHL.RU

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Дублем отметился Иван Дроздов (34-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Науменков (44). У гостей отличился Дмитрий Яшкин (60).

Данное «Зеленое дерби» стало третьим в текущем сезоне, до этого команды обменялись победами.

Уфимцы с 31 очком в 25 матчах занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (34 очка, 25 игр) идет третьим.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет 4 ноября новосибирскую «Сибирь», казанцы в тот же день сыграют дома с астанинским «Барысом».

Салават Юлаев
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Ак Барс
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