Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Ак Барс» в КХЛ

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Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Дублем отметился Иван Дроздов (34-я и 44-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Науменков (44). У гостей отличился Дмитрий Яшкин (60).

Данное «Зеленое дерби» стало третьим в текущем сезоне, до этого команды обменялись победами.

Уфимцы с 31 очком в 25 матчах занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (34 очка, 25 игр) идет третьим.