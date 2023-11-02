«Барыс» сотворил сенсацию в матче КХЛ
«Барыс» сыграл с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей, передают Vesti.kz.
«Барыс» сыграл с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей, передают Vesti.kz.
В основное время астанчане дважды вели в счете, но хозяевам льда в обоих случаях удалось отыграться.
У «Барыса» шайбы забросили Михаил Рахманов (10-я минута) и Максим Мусоров (36-я).
У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (14-я) и Анатолий Голышев (43-я).
В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а серию буллитов лучше исполнили астанчане — 2:0.
Этим выигрышем казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей против магнитогорского «Металлурга» (2:3), нижегородского «Торпедо» (1:2), минского «Динамо» (1:2 ОТ) и екатеринбургского «Автомобилиста» (2:5).
Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде 4 ноября с казанским «Ак Барсом».