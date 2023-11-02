Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Амур
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь РС
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Авангард
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
Северсталь
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Б
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
31
Хоккей. НХЛ
3.11
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
3.11
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.11
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.11
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
3.11
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
3.11
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
3.11
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
3.11
Аризона
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.11
Вегас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
3.11
Сиэтл
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
3.11
Сан-Хосе
Ванкувер
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Барыс
Б
23
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
31
1.11
Трактор
Адмирал
ОТ
32
31.10
Сочи
Динамо М
25
31.10
Спартак
Нефтехимик
61
31.10
СКА
Ак Барс
23
31.10
Динамо Мн
Северсталь
12
31.10
Автомобилист
Куньлунь РС
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сотворил сенсацию в матче КХЛ

«Барыс» сыграл с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей, передают Vesti.kz.

Автомобилист
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

В основное время астанчане дважды вели в счете, но хозяевам льда в обоих случаях удалось отыграться.

У «Барыса» шайбы забросили Михаил Рахманов (10-я минута) и Максим Мусоров (36-я).

У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (14-я) и Анатолий Голышев (43-я).

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а серию буллитов лучше исполнили астанчане — 2:0.

Этим выигрышем казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей против магнитогорского «Металлурга» (2:3), нижегородского «Торпедо» (1:2), минского «Динамо» (1:2 ОТ) и екатеринбургского «Автомобилиста» (2:5).

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде 4 ноября с казанским «Ак Барсом».

Автомобилист
2:3Б
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь