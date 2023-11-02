«Барыс» сотворил сенсацию в матче КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

В основное время астанчане дважды вели в счете, но хозяевам льда в обоих случаях удалось отыграться.

У «Барыса» шайбы забросили Михаил Рахманов (10-я минута) и Максим Мусоров (36-я).

У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (14-я) и Анатолий Голышев (43-я).

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а серию буллитов лучше исполнили астанчане — 2:0.

Этим выигрышем казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей против магнитогорского «Металлурга» (2:3), нижегородского «Торпедо» (1:2), минского «Динамо» (1:2 ОТ) и екатеринбургского «Автомобилиста» (2:5).