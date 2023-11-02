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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лада
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей. В составе «Северстали» отличились Данил Аймурзин (6-я минута), Руслан Абросимов (27), дубль оформил Александр Скоренов (24, 30). За «Ладу» шайбу забросил Владислав Сёмин (23).

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (35 очков) лидирует на Востоке.

В следующем матче «Лада» 5 ноября на выезде встретится с московским ЦСКА, «Северсталь» в этот же день проведет выездной матч с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Лада
1:4
0:1, 1:3, 0:0
Северсталь
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