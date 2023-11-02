«Северсталь» одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей. В составе «Северстали» отличились Данил Аймурзин (6-я минута), Руслан Абросимов (27), дубль оформил Александр Скоренов (24, 30). За «Ладу» шайбу забросил Владислав Сёмин (23).

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (35 очков) лидирует на Востоке.