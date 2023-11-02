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23:05 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Авангарда» впервые с 2018 года обыграли СКА в Санкт-Петербурге

ТАСС, 2 ноября. Омский «Авангард» со счетом 5:3 победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в присутствии 12 406 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (11, 21, 27-я минуты), Рид Буше (18) и Иван Николишин (57). У проигравших отличились Степан Старков (8), Андрей Чивилев (55) и Арсений Грицюк (60). После четвертой пропущенной шайбы вратарь СКА Никита Серебряков был заменен, место в воротах занял голкипер Павел Мойсевич. Шарипзянов стал вторым защитником в истории «Авангарда», который забросил три шайбы в одном матче КХЛ, ранее это удавалось финну Ансси Салмеле в январе 2012 года в игре против казахстанского «Барыса».

«Авангард» обыграл СКА в гостевом матче КХЛ впервые за пять лет. В предыдущий раз омская команда смогла одолеть соперника на выезде 28 сентября 2018 года (3:2 после серии буллитов). После этого СКА трижды обыгрывал «Авангард» на своей площадке.

СКА потерпел третье поражение подряд, ранее команда в гостях уступила «Сочи» (4:5) и дома проиграла казанскому «Ак Барсу» (2:3). Петербургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и опустился ниже зоны плей-офф. На счету СКА 24 очка по итогам 24 встреч. В следующем матче команда 4 ноября на выезде встретится с подмосковным «Витязем».

«Авангард» располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 31 очком после 25 игр. В следующем матче омский коллектив 4 ноября в гостях сыграет с «Сочи».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома победил «Ак Барс» (3:1), «Барыс» в гостях переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2 после серии буллитов), череповецкая «Северсталь» на выезде справилась с тольяттинской «Ладой» (4:1), нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке взял верх над новосибирской «Сибирью» (3:1), нижегородское «Торпедо» на выезде победило китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:2 в овертайме), минское «Динамо» на чужом льду было сильнее ярославского «Локомотива» (2:1 в овертайме), «Сочи» дома уступил хабаровскому «Амуру» (1:3).

СКА
3:5
1:2, 0:2, 2:1
Авангард
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