ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Фатеев (23-я минута), Максим Соркин (27) и Константин Окулов (58). На последней минуте первого периода судьи после видеопросмотра по запросу тренеров ЦСКА отменили гол лучшего бомбардира нынешнего чемпионата, нападающего «Спартака» Николая Голдобина.

«Спартак» и ЦСКА в текущем регулярном чемпионате провели третью личную встречу. В первой игре победу в овертайме со счетом 3:2 одержали армейцы, второй матч остался за красно-белыми (5:3).

Хоккеисты «Спартака» впервые в текущем сезоне не забросили за матч ни одной шайбы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов отразил 44 броска и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». Нападающий армейцев Сергей Плотников провел 700-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Спартак» с 36 очками после 26 игр занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 30 очков в 25 играх и располагается на 5-й строчке.