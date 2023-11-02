Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли ярославский Локомотив

Первым соперником «зубров» в данном выезде стал ярославский «Локомотив», идущий на четвертой позиции Западной конференции. В текущем сезоне «железнодорожники» являются наименее пропускающей командой лиги, а также одной из самых сдержанных в атаке — нынешний поединок исключением для ярославцев не стал. Стартовый период встречи прошел с небольшим перевесом «Локомотива», но закончился по нулям, в следующей трети минчане выровняли игру, однако ситуация на табло не изменилась.

Счет в матче был открыт только на 45-й минуте — уже шестую шайбу в этом чемпионате забросил защитник «Динамо» Янни Калдис. Правда, ответа от ярославцев долго ждать не пришлось, в середине отрезка цифры сравнял Георгий Иванов. Встреча перешла в овертайм, где развязка наступила довольно быстро — победу «зубрам» со счетом 2:1 принес Сэм Энас.