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23:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли ярославский Локомотив

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Локомотив
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Источник: БЕЛТА

Первым соперником «зубров» в данном выезде стал ярославский «Локомотив», идущий на четвертой позиции Западной конференции. В текущем сезоне «железнодорожники» являются наименее пропускающей командой лиги, а также одной из самых сдержанных в атаке — нынешний поединок исключением для ярославцев не стал. Стартовый период встречи прошел с небольшим перевесом «Локомотива», но закончился по нулям, в следующей трети минчане выровняли игру, однако ситуация на табло не изменилась.

Счет в матче был открыт только на 45-й минуте — уже шестую шайбу в этом чемпионате забросил защитник «Динамо» Янни Калдис. Правда, ответа от ярославцев долго ждать не пришлось, в середине отрезка цифры сравнял Георгий Иванов. Встреча перешла в овертайм, где развязка наступила довольно быстро — победу «зубрам» со счетом 2:1 принес Сэм Энас.

Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова четвертой в пяти последних матчах. Благодаря этому «Динамо» поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ, в активе минчан 27 баллов. Второй и заключительный матч в рамках выездного турне «зубры» проведут 4 ноября в гостях у второй команды Востока — магнитогорского «Металлурга». Встреча стартует в 14.30 по белорусскому времени.

Локомотив
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Динамо Мн
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