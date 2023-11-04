Минские динамовцы крупно проиграли «Металлургу» в КХЛ

В субботу соперником подопечных Дмитрия Квартальнова стал один из лидеров Восточной конференции КХЛ — магнитогорский «Металлург». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом хозяев (1:0), которые вышли вперед на пятой минуте поединка. В начале следующего отрезка защитник минчан Никита Смирнов восстановил паритет, но это действие оказалось для «Динамо» единственным позитивным в этот день. Остаток второго периода «зубры» провели крайне неудачно, пропустив четырежды в течение всего девяти минут. В заключительной трети счет на табло не изменился, в итоге 1:5 — самое крупное поражение минчан в текущем чемпионате.