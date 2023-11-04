Минские динамовцы крупно проиграли «Металлургу» в КХЛ
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В субботу соперником подопечных Дмитрия Квартальнова стал один из лидеров Восточной конференции КХЛ — магнитогорский «Металлург». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом хозяев (1:0), которые вышли вперед на пятой минуте поединка. В начале следующего отрезка защитник минчан Никита Смирнов восстановил паритет, но это действие оказалось для «Динамо» единственным позитивным в этот день. Остаток второго периода «зубры» провели крайне неудачно, пропустив четырежды в течение всего девяти минут. В заключительной трети счет на табло не изменился, в итоге 1:5 — самое крупное поражение минчан в текущем чемпионате.
Таким образом, из выезда по маршруту Ярославль — Магнитогорск «Динамо» возвращается с двумя очками: 2 ноября наши хоккеисты в овертайме переиграли «Локомотив» (2:1). Столичный клуб сохранил шестую позицию в Западной конференции КХЛ, в активе «зубров» 27 баллов после 24 игр сезона. Далее команду Квартальнова ожидает шестиматчевая домашняя серия, по ходу которой минчане сыграют против «Авангарда» (6 ноября), «Сочи» (9 и 10 ноября), московского «Динамо» (12 ноября), «Металлурга» (14 ноября) и «Витязя» (16 ноября).