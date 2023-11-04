Суперкамбэк «Ак Барса» и победа СКА без Ротенберга. Итоги дня в КХЛ

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 14:30 Металлург Мг 5 Динамо Мн 1

После пяти поражений подряд магнитогорцы наконец-то добыли победу, обыграв «Барыс». Закрепить успех предстояло в матче с минским «Динамо», которое в последних играх чувствовало себя очень уверенно и даже слегка закрепилось в зоне плей-офф. Но сегодня был явно не день белорусской команды — «сталевары» открыли счёт уже через четыре минуты после стартового вбрасывания.

«Зубры» отыгрались в самом начале второго периода, но этим только разозлили соперников. До конца двадцатиминутки в воротах Алексея Колосова побывали четыре шайбы, которые решили исход матча. В заключительной трети команды обошлись без голов — «Металлург» спокойно довёл дело до второй победы подряд и вернулся на первую строчку Восточной конференции.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 14:30 Салават Юлаев 2 Сибирь 0

«Салават» после победы в «зелёном дерби» бодро начал встречу с выпавшей из зоны плей-офф «Сибирью». Николай Кулёмин открыл счёт на исходе пятой минуты. Тренерский штаб новосибирцев взял запрос на помеху вратарю, но судьи подтвердили легитимность взятия ворот, а гости остались в меньшинстве.

Уфимцы наказали соперника, реализовав численное преимущество, после чего больше в этой игре не забивали. Да это и не требовалось — «Сибирь» нанесла всего 10 бросков в створ за весь матч, буквально подарив шат-аут Илье Ежову.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 15:00 Автомобилист 2 Нефтехимик 1

Последние пять матчей нижнекамцы чередовали победы с поражениями. Двумя днями ранее подопечные Олега Леонтьева обыграли «Сибирь», благодаря чему заскочили в кубковую восьмёрку, так что сегодняшнее поражение в какой-то степени было предопределённым. Закономерность действительно сохранилась — «Нефтехимик» смог отыграться в начале второго периода после пропущенной в самом начале встречи шайбы, однако чуть меньше чем за три минуты до конца основного времени пропустил гол в меньшинстве, после чего сравнять счёт уже не успел.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 17:00 Ак Барс 5 Барыс 3

Зрители, собравшиеся сегодня на «Татнефть-Арене», наверняка были в шоке после первых 14 минут матча — за этот отрезок их любимая команда умудрилась пропустить три шайбы от «Барыса», при этом не забив ни одной. Молодого Артура Ахтямова в воротах заменил опытный Тимур Билялов, и после этого хозяева заиграли. Ещё до перерыва одну шайбу отыграл Дмитрий Яшкин, а во второй двадцатиминутке отставание до минимума сократил его тёзка Юдин.

А в третьем периоде они забросили вместе — сперва Яшкин, а затем Юдин забросили быстрые шайбы и перевернули игру для «Ак Барса»! Ответить «Барысу» оказалось нечем, а гол ещё одного Дмитрия — Кателевского — за пять с половиной минут до сирены снял все вопросы о победителе встречи.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 17:00 Локомотив 0 Динамо М 3

После первого периода самым обсуждаемым событием была драка Павла Красковского и Андрея Миронова. Схватка получилась действительно зрелищной, но непосредственно хоккейное действо долгое время не могло повторить этот уровень. Голы пошли только под конец второй двадцатиминутки, и то с одной стороны — счёт незадолго до перерыва открыл Никита Гусев. В заключительной трети зрители в Ярославле увидели ещё два гола — Бреннан Менелл и Седрик Пакетт отличились по разу и обеспечили «Динамо» восьмую победу подряд. Бело-голубые продолжают лидировать в сводной таблице КХЛ.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 17:00 Сочи 2 Авангард 3 ОТ

После успешного начала сезона южане оказались в крутом пике — всего одна победа за восемь матчей, из-за чего команда откатилась на границу зоны плей-офф. Казалось, сегодня положение удастся подправить — на первый перерыв сочинцы уходили в качестве лидеров, а незадолго до второго Матвей Мичков удвоил лидерство своего клуба. Но спустя всего пару минут «Авангард» усилиями Владимира Ткачёва одну шайбу отыграл, а вскоре после начала третьей двадцатиминутки лучший бомбардир омичей ассистировал Райану Спунеру, который сравнял счёт.

4:49 — на такой отметке канадец забросил в третьем периоде, на такой же он вырвал победу для «Авангарда» в овертайме. «Ястребы» выиграли в третий раз подряд, а для «Сочи», несмотря на одно очко, продолжилась неудачная серия.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 17:00 Витязь 2 СКА 3 Б

Петербуржцы приехали в Балашиху после трёх поражений подряд и начали матч с «Витязем» худшим из возможных способов — хозяева забросили две быстрые шайбы, вынудив тренерский штаб армейцев, в котором сегодня отсутствовал Роман Ротенберг, заменить Никиту Серебрякова во второй игре подряд. Заменивший его Павел Мойсевич вновь не пропустил с игры, но и у СКА долгое время не получалось пробить Максима Дорожко.

Прорвало в третьем периоде — сперва большинство реализовал Алекс Гальченюк, а незадолго до концовки двадцатиминутки первой шайбой в составе армейцев отметился Сергей Сапего, благодаря чему петербуржцы перевели игру в овертайм. Самый реальный шанс решить всё в дополнительную пятиминутку был у «Витязя», но шайба после броска Уилсона угодила в штангу. А в серии послематчевых бросков состоялась заочная дуэль Владислава Цицюры и Алекса Гальченюка. Белорусский американец реализовал две попытки, в то время как экс-армейца, забросившего однажды, остановил поймавший кураж Мойсевич. 3:2 — СКА прервал неприятную серию и вернулся в зону плей-офф.

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КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 4.11.2023, 17:00 Спартак 4 Торпедо 3

Первая очная встреча команд в этом сезоне не разочаровала — тогда в напряжённом матче «Спартак» вырвал победу за две с половиной минуты до конца основного времени. Сегодня сюжет матча также получился захватывающим. Команды поочерёдно выходили вперёд, но у соперников неизменно получалось отыгрываться.

Казалось, дело идёт к овертайму, но на последней минуте основного времени «Торпедо» ничего не смогло противопоставить связке Голдобин — Порядин. Павел неотразимо щёлкнул с передачи лучшего бомбардира лиги, благодаря этому ассисту побившему личный рекорд результативности, и принёс трудовую победу красно-белым.

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