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15:28 (мск), источник: ТАСС

«Лада» обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинского клуба.

Лада
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду «ЦСКА-Арены» в Москве в присутствии 7 776 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).

«Лада» прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Лада» вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский «Ак Барс». ЦСКА идет пятым в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах, 7 ноября армейцам предстоит домашняя встреча против челябинского «Трактора».

ЦСКА
3:4
0:2, 1:2, 2:0
Лада
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