«Лада» обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинского клуба.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинского клуба.
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду «ЦСКА-Арены» в Москве в присутствии 7 776 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).
«Лада» прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Лада» вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский «Ак Барс». ЦСКА идет пятым в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах, 7 ноября армейцам предстоит домашняя встреча против челябинского «Трактора».