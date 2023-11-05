«Лада» обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду «ЦСКА-Арены» в Москве в присутствии 7 776 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).

«Лада» прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.