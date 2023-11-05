«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Куньлунь»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре.

В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче.