«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Куньлунь»
В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь».
В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.
На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре.
В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче.
В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».