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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Куньлунь»

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь».

Куньлунь РС
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На четвёртой минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Кристиана Яроша и Адама Лишки открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Седов с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан с передач Теэму Пулккинена и Райана Спроула размочил счёт в игре.

В конце третьего периода Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче команды сыграют друг с другом вновь. Встреча состоится завтра, 6 ноября, также на стадионе «Арена-Мытищи».

Куньлунь РС
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Северсталь
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