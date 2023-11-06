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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» уверенно победил в гостях «Амур». Коршков забил бывшему клубу

В Хабаровске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив».

Амур
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Александр Полунин с передач Никиты Черепанова и Даниила Тесанова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.

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