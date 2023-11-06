«Локомотив» уверенно победил в гостях «Амур». Коршков забил бывшему клубу

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.