«Локомотив» уверенно победил в гостях «Амур». Коршков забил бывшему клубу
В Хабаровске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив».
В Хабаровске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив».
Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
На 18-й минуте первого периода Александр Полунин с передач Никиты Черепанова и Даниила Тесанова открыл счёт в матче.
На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.