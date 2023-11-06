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20:14 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Витязь» и одержали девятую победу подряд в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в гостях со счетом 3:1 обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 5 525 зрителей.

Витязь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (40-я минута), Егор Петухов (56) и Павел Кудрявцев (60). У «Витязя» отличился Владислав Валенцов (20).

«Динамо» одержало девятую победу подряд в КХЛ. Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14.

Гусев забросил свою 202-ю шайбу в КХЛ и сравнялся по этому показателю с Джеффом Плэттом, занимающим 10-е место среди лучших снайперов лиги в истории. Рекордсменом по числу заброшенных шайб является Сергей Мозякин (419). Игрок бело-голубых Андрей Миронов отметился одной голевой передачей и набрал 160-е очко в КХЛ, став рекордсменом «Динамо» по очкам среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Юусо Хиетанену.

«Динамо» возглавляет общую таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 41 очко в 27 играх. «Витязь» идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками после 27 встреч. В следующем матче «Динамо» 8 ноября примет китайский «Куньлунь Ред Стар», «Витязь» в этот же день дома сыграет с нижегородским «Торпедо».

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1:3
1:0, 0:1, 0:2
Динамо М
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