Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Витязь» и одержали девятую победу подряд в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (40-я минута), Егор Петухов (56) и Павел Кудрявцев (60). У «Витязя» отличился Владислав Валенцов (20).

«Динамо» одержало девятую победу подряд в КХЛ. Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14.

Гусев забросил свою 202-ю шайбу в КХЛ и сравнялся по этому показателю с Джеффом Плэттом, занимающим 10-е место среди лучших снайперов лиги в истории. Рекордсменом по числу заброшенных шайб является Сергей Мозякин (419). Игрок бело-голубых Андрей Миронов отметился одной голевой передачей и набрал 160-е очко в КХЛ, став рекордсменом «Динамо» по очкам среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Юусо Хиетанену.