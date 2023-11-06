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20:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 082 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (12-я и 51-я минуты) и Александр Беляев (60). У СКА отличились Марат Хайруллин (8) и Александр Кадейкин (45). «Спартак» забросил 100-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ и стал первой командой, которая достигла этой отметки.

Беляев забросил шайбу на последней секунде матча. «Спартак» одержал вторую победу подряд, забросив решающую шайбу на 60-й минуте встречи. По ходу игры вратари обеих команд получили по малому штрафу: вратарь «Спартака» Патрик Рыбар — за удар клюшкой, голкипер СКА Никита Серебряков — за сдвиг ворот.

Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. Первая игра между командами прошла 12 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.

«Спартак» после 28 игр набрал 40 очков. У СКА — 26 очков в 26 встречах. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 9 ноября, СКА в этот же день примет челябинский «Трактор».

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» на выезде обыграл хабаровский «Амур» (4:1), «Нефтехимик» одержал гостевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3). Новосибирская «Сибирь», омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь» одержали гостевые победы в сериях буллитов: «Сибирь» переиграла екатеринбургский «Автомобилист» (3:2 после буллитов), «Авангард» одолел минское «Динамо» (4:3), «Северсталь» была сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» (4:3).

Спартак
3:2
1:1, 0:0, 2:1
СКА
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