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20:19 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Авангарду» в домашнем матче КХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Авангард
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Первым соперником «зубров» в шестиматчевой домашней серии стал омский «Авангард», шедший перед игрой на 6-й позиции в Восточной конференции КХЛ. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом гостей: на 10-й минуте удаление за фол в атаке схватил динамовец Вадим Мороз, чем и воспользовался один из лучших снайперов лиги Рид Буше — 1:0.

В середине следующего периода минчан снова подвела дисциплина: защитник «Динамо» Дмитрий Коробов, проводивший 500-й матч в КХЛ, умышленно сдвинул свои ворота, из-за чего отправился на скамью штрафников. Во второй раз большинство у гостей реализовал Иван Николишин. Спустя две минуты хозяева отыграли один гол — первую в карьере шайбу в лиге забросил 18-летний форвард «Динамо» Егор Бориков. Казалось, «зубры» уйдут на перерыв уступая в счете, но за несколько секунд до сирены ворота соперника довольно курьезным образом поразил Ник Меркли — 2:2.

В самом начале третьего периода нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин схлопотал большой штраф за удар ногой, а незадолго до выхода форварда из боксов омичи получили удаление за задержку игры. Минчане играли в большинстве семь минут подряд, но за данный отрезок отличились лишь однажды — сделал это Виталий Пинчук. Правда, всего через 20 секунд после пробоины Рид Буше оформил дубль и цифры сравнял (3:3).

Больше заброшенных шайб в основное время зрители не увидели, не выявил победителя и овертайм. Исход поединка решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались игроки «Авангарда». Это поражение стало для «зубров» вторым подряд, на данный момент «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 28 баллов. Следующие матчи подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 9 и 10 ноября против ХК «Сочи».

Динамо Мн
3:4Б
0:1, 2:1, 1:1, 0:0
Авангард
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