Кравец: «Динамо» Минск прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто

«Трудная игра, менялся счет в разные стороны. Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%, в тяжелых ситуациях, проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга. Рад, что вернули своеобразный должок минскому “Динамо”. Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА. В овертайме, заменяя вратаря четвертым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью.

Игры с Минском получились разные. В домашней игре у нас было неудачное большинство, сегодня наоборот. Считаю, что в игре «5 на 5» была сегодня проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. «Динамо» прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто. Большой штраф Гераськина? Надо посмотреть этот момент еще раз. Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.