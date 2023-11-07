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00:07 (мск), источник: Sport24

Квартальнов назвал причину поражения минского «Динамо» в игре с «Авангардом»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» в матче КХЛ.

Динамо Мн
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Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Здорово, что молодые мальчишки перевернули игру и дали нам шанс после 0:2. Тяжелая была игра, хотя мы и ожидали такую — небыструю, неконтактную. И мы опасались этой игры. Перевернули, да, но, к сожалению, большинство не сработало. Да, гол забили, но мы его вымучили, так скажу. И старая проблема: смена после забитого гола, говорили об этом, но пропустили.

В этом кроется причина поражения по буллитам, которого мы не заслужили. Как сделать, чтобы большинство стало работать? Мы работаем, оно не работает. Сказать в чем разница? Ладно, не буду. «Авангард» две забил? Так это их конек, они на этом матчи выигрывают. Меня никто никогда в жизни не переубедит. Мы имеем тех игроков, которые как могут, так и играют. Вы видели, кто у «Авангарда» играет в большинстве?" — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
3:4Б
0:1, 2:1, 1:1, 0:0
Авангард
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