«Барыс» проиграл второй матч «Ак Барсу» в КХЛ

После безголевого первого периода «Ак Барс» дважды отличился во втором. Шайбы на счету Ильи Сафонова (33-я минута) и Дмитрия Кагарлицкого (37). Окончательный счет был установлен в концовке третьего периода, когда на 60-й минуте отличился Евгений Свечников.