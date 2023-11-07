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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл второй матч «Ак Барсу» в КХЛ

Столичный «Барыс» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

После безголевого первого периода «Ак Барс» дважды отличился во втором. Шайбы на счету Ильи Сафонова (33-я минута) и Дмитрия Кагарлицкого (37). Окончательный счет был установлен в концовке третьего периода, когда на 60-й минуте отличился Евгений Свечников.

Отметим, что 4 ноября команды встречались в Казани: «Барыс» вел 3:0, но в итоге уступил — 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

Следующий матч «Барыс» проведет 10 ноября на своем льду против «Куньлуня».

Барыс
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Ак Барс
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