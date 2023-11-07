Галым Мамбеталиев объяснил поражение «Барыса» в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Игра в Астане завершилась победой «Ак Барса» со счетом 3:0.

— Игра была неплохая, держались, терпели. Мастеровитая команда «Ак Барс», у нас помоложе команда. Много ребят, которые только вышли на такой уровень. Могли и мы забить, но пропустили две ошибки в средней зоне, получили два гола. Боялись за меньшинство, но в меньшинстве неплохо сыграли. Не забиваешь ты — забивают тебе. Ребята старались, хотели переломить, поменяли вратаря, но не пошло.

— В начале сезона команда отлично выглядела в большинстве, сейчас по данному компоненту всё не так хорошо. В чем причина?

— Большинство у нас наигрывается, мы пробуем варианты. Не хватает, конечно, Старченко в «белом» звене, в «синем» звене — Барбера.

— Когда вернутся Старченко, Асетов, Грант?

— Асетов готовится. Я думаю, что ему нужно немного потренироваться. Его не хватает на всю игру. Старченко приступил к тренировкам. Я думаю, через неделю примерно будет играть. У Гранта со спиной проблема, пока ничего не могу сказать. Данияра скоро будем подключать, нужный защитник для нас.

— В чем, на Ваш взгляд, причины такой нестабильности в игре?