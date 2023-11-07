«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов (4-я минута), Владимир Ткачев (10), Никита Сошников (22) и Данил Юртайкин (60).

«Трактор» не проигрывает с 23 октября, тогда команда на выезде уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). После этого челябинский клуб одержал шесть побед подряд. Рекордным показателем команды является серия из восьми побед.

«Трактор» благодаря победе поднялся на шестое место Восточной конференции, команда набрала 34 очка в 28 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе с 30 очками после 27 встреч. В следующем матче «Трактор» 9 ноября на выезде сыграет с петербургским СКА, ЦСКА в этот же день примет омский «Авангард».