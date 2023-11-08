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08:26 (мск), источник: dostup1.ru

«Трактор» разогнался: Команда Заварухина сделала 6 победу кряду, всухую обыграв ЦСКА

ЦСКА в домашнем матче потерпел мощное поражение от челябинского «Трактора», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Встреча в Москве в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Виталий Кравцов (03:32), Владимир Ткачев (09:52), Никита Сошников (22:33) и Данил Юртайкин (59:49), для которого этот гол стал первым за «черно-белых». Напомним, в октябре он перешел в челябинский клуб из ЦСКА.

Подопечные Алексея Заварухина одержали шестую победу подряд, набрали 34 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующий раз «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА — это произойдет 9 ноября.

«Шестая победа подряд, как объяснить такое волшебное преображение команды? Это секретная тайна. Я не могу рассказать. Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное — ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам», — прокомментировал главный тренер челябинской команды.

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