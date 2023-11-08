«Адмирал» уверенно обыграл «Локомотив» на своей площадке, забросив пять шайб

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев пропустил три шайбы после 12 бросков по воротам и был заменён на Ивана Бочарова. Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик и Прохор Корбит. Дальневосточники забросили ещё две шайбы во втором периоде — отличились Максим Чудинов и Денис Голубев. «Локомотив» смог сократить отставание в счёте, забив два гола в заключительном отрезке матча — отличились Сергей Андронов и Павел Красковский.