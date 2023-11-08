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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург Мг
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Источник: Фотоагентство КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (7-я и 11-я минуты), также по шайбе забросили Люк Джонсон (15), Никита Михайлис (22), Семен Кошелев (35) и Егор Яковлев (55). За «Сибирь» отличились Георгий Белоусов (34), Владимир Бутузов (40) и Егор Спиридонов (48).

«Металлург» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 38 очков. «Сибирь» (29) занимает девятое место.

В следующем матче «Металлург» 11 ноября примет казанский «Ак Барс», «Сибирь» днем ранее сыграет дома с ярославским «Локомотивом».

Металлург Мг
6:3
3:0, 2:2, 1:1
Сибирь
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