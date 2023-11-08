«Металлург» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь»

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (7-я и 11-я минуты), также по шайбе забросили Люк Джонсон (15), Никита Михайлис (22), Семен Кошелев (35) и Егор Яковлев (55). За «Сибирь» отличились Георгий Белоусов (34), Владимир Бутузов (40) и Егор Спиридонов (48).