«Металлург» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь»
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (7-я и 11-я минуты), также по шайбе забросили Люк Джонсон (15), Никита Михайлис (22), Семен Кошелев (35) и Егор Яковлев (55). За «Сибирь» отличились Георгий Белоусов (34), Владимир Бутузов (40) и Егор Спиридонов (48).
«Металлург» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 38 очков. «Сибирь» (29) занимает девятое место.
В следующем матче «Металлург» 11 ноября примет казанский «Ак Барс», «Сибирь» днем ранее сыграет дома с ярославским «Локомотивом».