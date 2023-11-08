«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо»
В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар».
В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар».
Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт в игре. За 30 секунд до конца первого периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона восстановил равенство в счёте.
На восьмой минуте второго периода Владислав Михайлов с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. Спустя минуту Люк Локхарт с передачи Райана Меркли сделал счёт 2:2.
В овертайме Брэндон Макмиллан принёс гостям победу.
«Куньлунь» ранее ни разу в истории КХЛ не обыгрывал «Динамо».
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками 12 ноября. «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.
В другом матче дня нижегородское «Торпедо» победило в гостях подмосковный «Витязь» со счетом 4:1.