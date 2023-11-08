«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо»

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 18-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт в игре. За 30 секунд до конца первого периода Девин Броссо с передачи Тайлера Вона восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте второго периода Владислав Михайлов с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. Спустя минуту Люк Локхарт с передачи Райана Меркли сделал счёт 2:2.

В овертайме Брэндон Макмиллан принёс гостям победу.

«Куньлунь» ранее ни разу в истории КХЛ не обыгрывал «Динамо».

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками 12 ноября. «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.