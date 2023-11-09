«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», Хохлачёв забил гол впервые за восемь игр

Первый период «Амур» выиграл со счётом 1:0 — гол забил Александр Хохлачёв. В начале второго периода гол забил защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв с передач Андрея Обидина и Алексея Макеева. Это очко стало первым для игрока обороны в 28-м матче за екатеринбургский клуб. В межсезонье Воробьёв перешёл из «Нефтехимика». Матч решился во второй половине третьего периода, когда два гола подряд забили хоккеисты «Амура» — Вячеслав Грецкий и Кирилл Капустин. В концовке матча «Автомобилист» снял вратаря и получил гол в пустые ворота.