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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», Хохлачёв забил гол впервые за восемь игр

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом».

Амур
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Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 5:1.

Первый период «Амур» выиграл со счётом 1:0 — гол забил Александр Хохлачёв. В начале второго периода гол забил защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв с передач Андрея Обидина и Алексея Макеева. Это очко стало первым для игрока обороны в 28-м матче за екатеринбургский клуб. В межсезонье Воробьёв перешёл из «Нефтехимика». Матч решился во второй половине третьего периода, когда два гола подряд забили хоккеисты «Амура» — Вячеслав Грецкий и Кирилл Капустин. В концовке матча «Автомобилист» снял вратаря и получил гол в пустые ворота.

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Амур
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Автомобилист
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