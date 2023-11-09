«Лада» возглавила турнирную таблицу Востока
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе «Лады» отличились Сергей Шумаков (5-я минута), Дмитрий Кугрышев (43-я) и Трой Джозефс (54). За «Ак Барс» забросили Кирилл Семенов (6) и Александр Радулов (27).
«Лада» (39 очков) возглавила турнирную таблицу Восточной конференции, «Ак Барс» (38) располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Лада» 11 ноября примет московский «Спартак», «Ак Барс» в этот же день на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».