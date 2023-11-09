«Лада» возглавила турнирную таблицу Востока

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе «Лады» отличились Сергей Шумаков (5-я минута), Дмитрий Кугрышев (43-я) и Трой Джозефс (54). За «Ак Барс» забросили Кирилл Семенов (6) и Александр Радулов (27).