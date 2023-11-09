«Спартак» обыграл «Нефтехимик» и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43) и Павел Порядин (58). У проигравших отличился Дмитрий Соколов (53).

«Спартак» набрал 42 очка после 29 матчей и вернулся на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Также 42 очка в активе московского «Динамо», которое провело на игру меньше. Красно-белые располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. «Нефтехимик» с 29 очками в 28 матчах располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

Лидером Восточной конференции стала тольяттинская «Лада», которая в четверг со счетом 3:2 обыграла казанский «Ак Барс». «Лада» набрала 39 очков после 30 игр.