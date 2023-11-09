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21:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Нефтехимик» и вернулся на первое место в таблице КХЛ

ТАСС, 9 ноября. Московский «Спартак» со счетом 4:1 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Спартак
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43) и Павел Порядин (58). У проигравших отличился Дмитрий Соколов (53).

«Спартак» набрал 42 очка после 29 матчей и вернулся на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Также 42 очка в активе московского «Динамо», которое провело на игру меньше. Красно-белые располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. «Нефтехимик» с 29 очками в 28 матчах располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

Лидером Восточной конференции стала тольяттинская «Лада», которая в четверг со счетом 3:2 обыграла казанский «Ак Барс». «Лада» набрала 39 очков после 30 игр.

11 ноября «Лада» и «Спартак» сыграют между собой в Тольятти. «Нефтехимик» в тот же день в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.

Нефтехимик
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Спартак
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