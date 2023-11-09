ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче КХЛ и потерпел третье поражение подряд

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (15-я минута), Рид Буше (17, 24, 49), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33). У проигравших отличились Максим Мамин (17, 30), Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50).
Буше довел количество голов в нынешнем сезоне до 19, он занимает второе место в КХЛ по этому показателю, уступая только нападающему московского «Спартака» Николаю Голдобину, на счету которого 21 результативный бросок.
ЦСКА потерпел третье поражение подряд, до этого команда проиграла дома тольяттинской «Ладе» (3:4) и челябинскому «Трактору» (0:4). «Авангард» одержал пятую победу подряд.