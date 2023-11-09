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21:54 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче КХЛ и потерпел третье поражение подряд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:6 проиграл омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (15-я минута), Рид Буше (17, 24, 49), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33). У проигравших отличились Максим Мамин (17, 30), Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50).

Буше довел количество голов в нынешнем сезоне до 19, он занимает второе место в КХЛ по этому показателю, уступая только нападающему московского «Спартака» Николаю Голдобину, на счету которого 21 результативный бросок.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, до этого команда проиграла дома тольяттинской «Ладе» (3:4) и челябинскому «Трактору» (0:4). «Авангард» одержал пятую победу подряд.

ЦСКА
4:6
1:2, 1:3, 2:1
Авангард
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