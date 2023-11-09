Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Во втором матче большой серии игр на «Минск-Арене» «зубры» встречались с хоккейным клубом «Сочи». Стартовая треть проходила с тотальным преимуществом минчан — хозяева льда перебросали «леопардов» более чем втрое (17 против 5), но превратить шквал атак в голы не смогли. Как часто бывает в подобных ситуациях, счет открыли соперники: в середине второго периода «Динамо» огорчил главный молодой талант российского хоккея Матвей Мичков. Правда, равенство на табло восстановилось всего спустя четыре минуты — «зубры» получили право на штрафной бросок, который реализовал Сэм Энас. В заключительной трети минчане продолжили массированные наступления на ворота «Сочи», и один из таких подходов наконец дал результат: вперед хозяев вывел Александр Волков. Больше счет в игре не менялся, в итоге 2:1, «Динамо» сильнее.