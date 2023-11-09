Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
46
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
32
Хоккей. НХЛ
10.11
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.11
Рейнджерс
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.11
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
10.11
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
10.11
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
10.11
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.11
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Авангард
46
19:30
СКА
Трактор
ОТ
43
19:10
Динамо Мн
Сочи
21
19:00
Нефтехимик
Спартак
14
18:00
Лада
Ак Барс
32
12:00
Амур
Автомобилист
51
8.11
Витязь
Торпедо
14
8.11
Динамо М
Куньлунь РС
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в домашнем матче КХЛ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу в текущей домашней серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
СочиКХЛ: таблица и календарь
Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Во втором матче большой серии игр на «Минск-Арене» «зубры» встречались с хоккейным клубом «Сочи». Стартовая треть проходила с тотальным преимуществом минчан — хозяева льда перебросали «леопардов» более чем втрое (17 против 5), но превратить шквал атак в голы не смогли. Как часто бывает в подобных ситуациях, счет открыли соперники: в середине второго периода «Динамо» огорчил главный молодой талант российского хоккея Матвей Мичков. Правда, равенство на табло восстановилось всего спустя четыре минуты — «зубры» получили право на штрафной бросок, который реализовал Сэм Энас. В заключительной трети минчане продолжили массированные наступления на ворота «Сочи», и один из таких подходов наконец дал результат: вперед хозяев вывел Александр Волков. Больше счет в игре не менялся, в итоге 2:1, «Динамо» сильнее.

Благодаря этому успеху наша команда укрепилась на седьмой позиции Западной конференции КХЛ, в активе столичного клуба 30 баллов. Столько же очков набрали и московский ЦСКА с череповецкой «Северсталью», но оба коллектива располагаются выше минчан по дополнительным показателям. Сочинцы, в свою очередь, потерпели десятое поражение в одиннадцати последних матчах. Ближайший поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут уже завтра, соперником нашей команды снова станет ХК «Сочи». Встреча «зубров» и «леопардов» стартует в 19.10.

Динамо Мн
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Сочи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь