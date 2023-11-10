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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов — о победе над «Сочи»: «Динамо» дотерпело, забило такой «терпёжный» гол

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1).

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Источник: Чемпионат.com

«Непростой матч для нас, идут игры за четыре очка. Дотерпели, забили вот этот, наверное, такой “терпёжный” гол. В первом периоде чуть-чуть “расплескались”, “Сочи” отдал нам углы, и мы это приняли. Вроде контроль шайбы у нас был очень хороший, но моментов, чтобы забить, было мало, говорили, что не надо “разогревать” их вратаря, он очень здорово действовал и держал в игре. Пропустили, но в третьем периоде терпели и вытащили такой тяжёлый матч.

У нас очень много шансов, нам нужно улучшать реализацию. Когда к тебе приходит шайба, решение в голове надо принимать чуть раньше, действовать хладнокровнее, пустить её верхом — это мастерство. Это надо «ломать», у нас много хороших моментов.

По две минуты штрафа у соперников? Если посмотреть статистику всех матчей, сейчас довольно-таки сниженные цифры, все начинают чуть-чуть играть осторожнее. Сезон входит в разгар, и все уже приспосабливаются, понимают цену удаления.

Вторая игра против ХК «Сочи» два дня подряд? Я не сторонник жаловаться на календарь, это неправильно, соперники в аналогичных условиях и состояниях. В завтрашней игре не сыграет Алексей Колосов, будет Дилан Фергюсон", — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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Сочи
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