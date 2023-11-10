Фиаско завершился матч «Барыса» в КХЛ
Столичный «Барыс» потерпел поражение от пекинского «Куньлуня», одного из худших клубом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» потерпел поражение от пекинского «Куньлуня», одного из худших клубом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первыми успеха добились астанчане усилиями Кирилла Савицкого на 11-й минуте. На это «Куньлунь» ответил точными бросками Брэндона Макмиллана и Кайла Вуда на 49-й и 57-й минутах соответственно.
Для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским «Ак Барсом» (0:3, 3:5).
Несмотря на победу, «“Куньлунь” с 25 очками остался на предпоследнем, десятом месте в таблице Западной конференции. Впрочем, и “Барыс” (23) продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке в таблице “Востока”. “Барыс” следующую игру проведет дома с череповецкой “Северсталью” 12 ноября.