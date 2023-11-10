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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Фиаско завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел поражение от пекинского «Куньлуня», одного из худших клубом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Куньлунь РС
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились астанчане усилиями Кирилла Савицкого на 11-й минуте. На это «Куньлунь» ответил точными бросками Брэндона Макмиллана и Кайла Вуда на 49-й и 57-й минутах соответственно.

Для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским «Ак Барсом» (0:3, 3:5).

Несмотря на победу, «“Куньлунь” с 25 очками остался на предпоследнем, десятом месте в таблице Западной конференции. Впрочем, и “Барыс” (23) продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке в таблице “Востока”. “Барыс” следующую игру проведет дома с череповецкой “Северсталью” 12 ноября.

Барыс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Куньлунь РС
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