Фиаско завершился матч «Барыса» в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились астанчане усилиями Кирилла Савицкого на 11-й минуте. На это «Куньлунь» ответил точными бросками Брэндона Макмиллана и Кайла Вуда на 49-й и 57-й минутах соответственно.

Для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским «Ак Барсом» (0:3, 3:5).