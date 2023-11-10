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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Мамбеталиев нашел объяснение очередной неудаче «Барыса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от пекинского «Куньлуня» (1:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он отметил недисциплинированность своей команды, сообщают Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

— Игра по началу складывалась неплохо, потом пошли ненужные удаления в чужой и своей зоне. Было семь удалений, в концовке нам забили. Подвела дисциплина. До этого практически не удалялись, сегодня видимо, посчитали, что можно. Соперник нас за это наказал. Во втором периоде не забили свои голы, пропустили в третьем периоде, вот и вся игра, — приводит его слова Шайба.kz.

— Сегодня было много удалений, три из них из-за высокоподнятой клюшки, в чем проблема?

— Это неаккуратная игра. До этого играли и не удалялись, это игроков надо спрашивать, будем это делать.

— Только в одном удалении пропустили, в целом, меньшинство хорошо отработали. Прибавили в этом компоненте?

— Команда все равно подсаживается, когда играет в меньшинстве. Выходят одни и те же. Инициатива переходит сопернику. Где-то получается брак в передаче, в завершении, где-то не добежал, не досмотрел, не вывел шайбу, от этого идут ошибки. Думаю, следствием большого количества удалений появились ошибки, пропустили голы.

— Несмотря на два проигрыша на домашнем льду, увереннее играет Эдвард Паскуале, он возвращается на свой привычный уровень?

— Он выглядит неплохо, выходит на свой уровень, человек с характером. Нашим нападающим нужно помогать.

— Новички, прибывшие в расположение команды, когда появятся на льду?

— Пока они готовятся. К поездке, думаю, будем планировать их на игру.

Отметим, что для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским «Ак Барсом» (0:3 и 3:5). «Барыс» следующую встречу проведет дома с череповецкой «Северсталью» 12 ноября.

Барыс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Куньлунь РС
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