Хоккеисты минского «Динамо» отправили шесть шайб в ворота ХК «Сочи»
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжают домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжают домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали хоккеистов «Сочи», которые потерпели десять поражений в одиннадцати последних матчах. «Леопарды» гостили на «Минск-Арене» второй день подряд: вчерашний поединок между командами завершился непростой победой «зубров» со счетом 2:1, повторная игра выдалась куда более результативной. Динамовцы вышли вперед на 13-й минуте усилиями российского форварда Вячеслава Основина, а ближе к концу периода 18-летний нападающий минчан Егор Бориков удвоил перевес нашего клуба. Это взятие ворот долго просматривалось судьями на предмет возможной игры рукой, но нарушение арбитры не обнаружили.
В начале второй трети хозяева получили право поиграть в большинстве, и своим шансом воспользовался Ник Меркли — 3:0. Через несколько секунд после пропущенной шайбы сочинцы опять остались вчетвером и минчане реализовали лишнего снова: на сей раз отличился Сэм Энас. Тем не менее, гости руки не опустили и довольно быстро сумели сократить отставание вдвое — 2:4. Правда, последнее слово в этом отрезке все равно осталось за минчанами, дубль в составе которых оформил Энас. В заключительной трети зрители увидели только одну заброшенную шайбу, автором которой стал еще один молодой нападающий «зубров» Егор Игнатенко. Финальный счет — 6:2, «Динамо» снова сильнее.
Таким образом, пока минчане набирают очки в каждом матче текущей домашней серии: до двух побед над «Сочи» было поражение от «Авангарда» в серии буллитов (3:4). Благодаря такому отрезку подопечные Квартальнова взобрались на пятое место Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка. Идущие следом ЦСКА и «Северсталь» отстают от Динамо на 2 пункта, до четвертого «Локомотива» 4 балла. Следующий поединок на льду «Минск-Арены» «зубры» проведут 12 ноября против одноклубников из Москвы, которые делят лидерство на Западе со «Спартаком».