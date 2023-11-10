Хоккеисты минского «Динамо» отправили шесть шайб в ворота ХК «Сочи»

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В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали хоккеистов «Сочи», которые потерпели десять поражений в одиннадцати последних матчах. «Леопарды» гостили на «Минск-Арене» второй день подряд: вчерашний поединок между командами завершился непростой победой «зубров» со счетом 2:1, повторная игра выдалась куда более результативной. Динамовцы вышли вперед на 13-й минуте усилиями российского форварда Вячеслава Основина, а ближе к концу периода 18-летний нападающий минчан Егор Бориков удвоил перевес нашего клуба. Это взятие ворот долго просматривалось судьями на предмет возможной игры рукой, но нарушение арбитры не обнаружили.

В начале второй трети хозяева получили право поиграть в большинстве, и своим шансом воспользовался Ник Меркли — 3:0. Через несколько секунд после пропущенной шайбы сочинцы опять остались вчетвером и минчане реализовали лишнего снова: на сей раз отличился Сэм Энас. Тем не менее, гости руки не опустили и довольно быстро сумели сократить отставание вдвое — 2:4. Правда, последнее слово в этом отрезке все равно осталось за минчанами, дубль в составе которых оформил Энас. В заключительной трети зрители увидели только одну заброшенную шайбу, автором которой стал еще один молодой нападающий «зубров» Егор Игнатенко. Финальный счет — 6:2, «Динамо» снова сильнее.