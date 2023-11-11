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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов — о второй победе над «Сочи»: всё потренировали в этом матче

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (6:2).

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Источник: Чемпионат.com

"Довольны. Забили в равных составах, в большинстве. Не пропустили в меньшинстве. Всё потренировали в этом матче. Ребята хорошо себя показали.

Можно ли сказать, что запасные вратари у обеих команд стали фактором победы и такого количества шайб? Мы не смотрим на это. Почему запасные вратари? Все вратари в ростере. И Макс Третьяк играл, и Дилан Фергюсон играл. Не думаю, что причина в этом.

Что объяснял долго Энасу после второй шайбы? До гола он рискованно действовал на синей линии. Объяснил ему, что это было необоснованно. Мы вели в счёте и, если правильно помню, играли в большинстве. Там можно было сделать прямую передачу. Там не надо было рисковать. У «Сочи» быстрые нападающие, они могут убежать. Это у них и получалось«, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского “Динамо”.

Динамо Мн
6:2
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Сочи
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