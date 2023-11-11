Квартальнов — о второй победе над «Сочи»: всё потренировали в этом матче

Можно ли сказать, что запасные вратари у обеих команд стали фактором победы и такого количества шайб? Мы не смотрим на это. Почему запасные вратари? Все вратари в ростере. И Макс Третьяк играл, и Дилан Фергюсон играл. Не думаю, что причина в этом.

Что объяснял долго Энасу после второй шайбы? До гола он рискованно действовал на синей линии. Объяснил ему, что это было необоснованно. Мы вели в счёте и, если правильно помню, играли в большинстве. Там можно было сделать прямую передачу. Там не надо было рисковать. У «Сочи» быстрые нападающие, они могут убежать. Это у них и получалось«, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского “Динамо”.