«Спартак» проиграл лидеру Восточной конференции «Ладе» в матче КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе «Лады» отметились Сергей Шумаков (35-я минута), Иван Романов (38) и Остап Сафин (54). У «Спартака» отличились Александр Беляев (11), Александр Пашин (27) и Иван Морозов (48). Автором победного буллита стал Дмитрий Кугрышев. «Спартак» впервые в сезоне довел матч до серии послематчевых бросков.

«Спартак» прервал свою серию из трех побед. Столичная команда набрала 43 очка после 30 матчей и занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. «Лада» с 41 очком в 31 игре лидирует в Восточной конференции.