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18:12 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл лидеру Восточной конференции «Ладе» в матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» в серии буллитов обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Лада
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Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе «Лады» отметились Сергей Шумаков (35-я минута), Иван Романов (38) и Остап Сафин (54). У «Спартака» отличились Александр Беляев (11), Александр Пашин (27) и Иван Морозов (48). Автором победного буллита стал Дмитрий Кугрышев. «Спартак» впервые в сезоне довел матч до серии послематчевых бросков.

«Спартак» прервал свою серию из трех побед. Столичная команда набрала 43 очка после 30 матчей и занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. «Лада» с 41 очком в 31 игре лидирует в Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» 14 ноября примет московское «Динамо», которое располагается на втором месте в Западной конференции с 42 очками в 28 играх. «Лада» 16 ноября на выезде сыграет с «Сочи».

Лада
4:3
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
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