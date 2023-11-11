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Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый провал «Ак Барса» и классный камбэк «Лады». Итоги дня в КХЛ

СКА тем временем обыграл неудобного соперника.

Ак Барс
Лада
СКА
Спартак
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Источник: photo.khl.ru

11 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их краткие итоги.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 11, 11.11.2023, 15:00

Металлург Мг3Ак Барс0

«Была идеальная игра в нашем исполнении. Переполняет гордость за игру», — наконец-то Андрей Разин был на 100% позитивен на пресс-конференции. «Металлург» не только переиграл команду с самым звёздным составом в КХЛ всухую, но и вдвое перебросал, провёл почти 23 минуты в атаке и не позволил почти ничего создать у ворот Артёма Загидулина. Игра запомнилась тем, что Евгений Свечников попытался боднуть Никиту Гребёнкина, который уже осваивает искусство провокации, и получил четыре минуты штрафа. Говорить о кризисе в «Ак Барсе», конечно, рано, но безыдейность последних матчей пугает.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 11, 11.11.2023, 14:30

Лада4Спартак3

В середине матча в Тольятти «Спартак» вёл 2:0, при этом отличались игроки нижних звеньев команды Жамнова. Однако «Лада» вернулась в игру, оформив два гола в большинстве — и это несмотря на то, что розыгрыш лишнего у тольяттинцев среди худших в лиге. Впрочем, остановить тройку Морозова совсем «Лада» не смогла — центр первого звена «Спартака» прервал свою серию из девяти матчей без шайб. В концовке Остап Сафин воспользовался заминкой защитника гостей и сравнял счёт, а в серии буллитов победу «Ладе» принёс Дмитрий Кугрышев.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 11, 11.11.2023, 17:00

СКА4Нефтехимик2

СКА сенсационно проиграл в Нижнекамске месяц назад, да ещё и всухую — и, кажется, на домашнем льду у команды была особая мотивация. В концовке первого периода за три минуты СКА забил трижды — свою долгую безголевую серию прервал Борна Рендулич, а дубль оформил Михаил Воробьёв. Впрочем, «Нефтехимик» не развалился и оформил два гола в большинстве, один из которых бывшей команде забил Наиль Якупов. Роман Ротенберг после победы наконец-то провёл спокойную пресс-конференцию.

Егор Торишный

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