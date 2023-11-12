«Амур» обыграл «Торпедо» в результативном матче и поднялся на 8-е место на Востоке

Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий, Александр Брынцев. За «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Адам Гуска. Отметим, что по ходу матча нижегородские хоккеисты вели в счёте 3:2. Победный гол на старте третьего периода в большинстве забил Александр Брынцев.