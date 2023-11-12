Четыре очка Муратова помогли «Барысу» дома победить «Северсталь»
В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал «Северсталь».
Барыс
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В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал «Северсталь».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
На 17-й минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Николая Буренова и Егора Степанова открыл счёт в игре.
На восьмой минуте второго периода Адиль Бекетаев с передачи Батырлана Муратова восстановил равенство в счёте. В середине периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Адиля Бекетаева вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Батырлан Муратов с передач Аркадия Шестакова и Кирилла Савицкого сделал счёт 3:1.
На 11-й минуте третьего периода Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.