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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре очка Муратова помогли «Барысу» дома победить «Северсталь»

В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал «Северсталь».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Николая Буренова и Егора Степанова открыл счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода Адиль Бекетаев с передачи Батырлана Муратова восстановил равенство в счёте. В середине периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Адиля Бекетаева вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Батырлан Муратов с передач Аркадия Шестакова и Кирилла Савицкого сделал счёт 3:1.

На 11-й минуте третьего периода Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

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Барыс
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Северсталь
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