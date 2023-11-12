«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»

Встреча завершилась волевой победой «ястребов» со счётом 6:4.

На 43-й секунде первого периода Райан Спунер с передач Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Теэму Пулккинена восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Клифф Пу с передачи Райана Меркли вывел гостей вперёд. На 15-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Райана Спунера сделал счёт 2:2.

В начале второй двадцатиминутки Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Джека Родевальда вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва в третий раз сделал счёт равным.