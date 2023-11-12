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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»

В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал «Куньлунь».

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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

Встреча завершилась волевой победой «ястребов» со счётом 6:4.

На 43-й секунде первого периода Райан Спунер с передач Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Теэму Пулккинена восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Клифф Пу с передачи Райана Меркли вывел гостей вперёд. На 15-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Райана Спунера сделал счёт 2:2.

В начале второй двадцатиминутки Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Джека Родевальда вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва в третий раз сделал счёт равным.

На восьмой минуте третьего периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. Через 45 секунд Игорь Гераськин сделал счёт 5:3. За 13 секунд до конца матча Дойл Сомерби сократил отставание до минимума. Рид Буше установил окончательный счёт в игре.

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Авангард
6:4
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Куньлунь РС
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