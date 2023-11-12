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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертой игре текущей домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидера Западной конференции московское «Динамо». В каждом из периодов зрители в «Минск-Арене» увидели по одной заброшенной шайбе: в стартовой трети счет открыл лучший бомбардир гостей Никита Гусев, во втором отрезке Владислав Кодола восстановил паритет, но в заключительной двадцатиминутке бывший минский динамовец Бреннан Менелл принес московскому клубу победу со счетом 2:1.

Таким образом, «зубры» прервали серию из трех матчей с набранными очками: ранее наша команда на своей площадке дважды обыграла «Сочи» (2:1, 6:2) и уступила по буллитам «Авангарду» (3:4). На данный момент минчане с 32 баллами занимают пятое место в Западной конференции. Следующий поединок в рамках домашней серии «Динамо» проведет 14 ноября против магнитогорского «Металлурга», который идет вторым на Востоке.

Фото Сергея Шелега.

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