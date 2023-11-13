Владислав Третьяк высказался о перспективах «Трактора» в КХЛ

Известно, что Владислав Третьяк поделился впечатлениями об игре «Трактора» с журналистами, когда был в Челябинске на открытии хоккейной площадке в Металлургическом районе. В частности, гость заметил, что не все команды играют сейчас ровно в чемпионате, но «чёрно-белые» в последнее время показывают хорошие стабильные результаты.

«Хороший матч челябинцы показали с ЦСКА и СКА. В Челябинске появилась академия, открывается много открытых и закрытых катков. Поэтому хоккей в городе будет двигаться по нарастающей», — цитирует Третьяка издание «Чемпионат».

Напомним, что за прошедшие месяцы со старта сезона «Трактор» провёл 29 игр. В активе команды 16 побед и 35 очков. В настоящее время челябинцы располагаются на седьмом месте в Восточной конференции. Однако стоит отметить, что турнирная таблица довольно плотная — первое и седьмое место отделяют всего шесть баллов.

Напомним, что за сыгранные месяцы в команде сменился главный тренер. После победы над «Адмиралом» с Алексея Заварухина сняли приставку «и. о.». При нём команда действительно начала показывать стабильные результаты, одержав шесть побед кряду. Беспроигрышная серия оборвалась лишь в прошлой игре, когда челябинцы уступили СКА.

Напомним, что следующий матч команда проведёт 14 ноября. В гости к челябинцам пожалует «Салават Юлаев».