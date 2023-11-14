«Автомобилист» победил «Адмирал» и поднялся на третье место на Востоке

Встреча, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей с Урала. У победителей отличились Брукс Мэйсек (33-я минута), Кёртис Волк (48) и Стефан Да Коста (58). Голкипер Евгений Аликин провел свой 20-й сухой матч в карьере и второй в сезоне, отразив 30 бросков.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд и в третий раз в нынешнем сезоне переиграл «Адмирал». Екатеринбургская команда набрала 40 очков и обошла омский «Авангард» на один балл, сравнявшись по очкам с идущим вторым на Востоке магнитогорским «Металлургом».