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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Торпедо», Бек набрал два очка

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Торпедо».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Сергей Дубакин с передач Тейлора Бека и Энди Андреоффа открыл счёт в матче. На 18-й минуте встречи Деннис Ян с передач Егора Виноградова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Никита Шашков с передачи Алексея Яковлева вновь вывел хозяев вперёд.

На 29-й секунде третьего периода Николай Прохоркин сделал счёт 3:1. В конце матча Артём Жуков с передачи Тейлора Бека установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 16 ноября. «Торпедо» на своём льду примет московское «Динамо» 18 ноября.

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Сибирь
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Торпедо
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