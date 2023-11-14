«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Торпедо», Бек набрал два очка

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Сергей Дубакин с передач Тейлора Бека и Энди Андреоффа открыл счёт в матче. На 18-й минуте встречи Деннис Ян с передач Егора Виноградова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Никита Шашков с передачи Алексея Яковлева вновь вывел хозяев вперёд.

На 29-й секунде третьего периода Николай Прохоркин сделал счёт 3:1. В конце матча Артём Жуков с передачи Тейлора Бека установил окончательный счёт в игре.