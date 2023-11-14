Два очка Кулёмина помогли «Салавату Юлаеву» одержать гостевую победу над «Трактором»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Николай Кулёмин с передач Алексея Пустозёрова и Матвея Гуськова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Егор Сучков вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Александр Шаров с передач Вячеслава Лещенко и Владислава Ефремова сделал счёт 3:1. За 10 секунд до конца второго периода Виталий Кравцов с передачи Ильи Карпухина сократил отставание до минимума.