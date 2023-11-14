СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 31-й секунде второго периода Василий Глотов с передач Артёма Земчёнка и Эмиля Галимова открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Марат Хайруллин с передачи Никиты Камалова удвоил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Артём Лукоянов с передач Дмитрия Юдина и Вячеслава Войнова отыграл одну шайбу. Спустя полторы минуты Артём Галимов с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова восстановил равенство в счёте.