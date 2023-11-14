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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс»

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА.

Ак Барс
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 31-й секунде второго периода Василий Глотов с передач Артёма Земчёнка и Эмиля Галимова открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Марат Хайруллин с передачи Никиты Камалова удвоил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Артём Лукоянов с передач Дмитрия Юдина и Вячеслава Войнова отыграл одну шайбу. Спустя полторы минуты Артём Галимов с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Василий Глотов с передачи Степана Фальковского вновь вывел гостей вперёд. На 17-й минуте заключительного отрезка основного времени Валентин Зыков с передач Владимира Алистрова и Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре.

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