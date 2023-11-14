Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Робин Пресс с передач Данилы Юрова и Александра Петунина открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Вадим Мороз с передач Никиты Смирнова и Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте.

Спустя две минуты Данила Юров вновь вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 12-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Робина Пресса сделал счёт 3:1.

В конце матча Данила Юров с передачи Александра Петунина установил окончательный счёт в игре.