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24
14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
14.11
Авангард
Северсталь
ОТ
54
14.11
Сибирь
Торпедо
41
14.11
Адмирал
Автомобилист
03
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14 ноября, источник: Чемпионат.com

Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Робин Пресс с передач Данилы Юрова и Александра Петунина открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Вадим Мороз с передач Никиты Смирнова и Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте.

Спустя две минуты Данила Юров вновь вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 12-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Робина Пресса сделал счёт 3:1.

В конце матча Данила Юров с передачи Александра Петунина установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем». Магнитогорский «Металлург» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе игры состоятся 16 ноября.

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