Три очка Юрова помогли «Металлургу» одержать уверенную победу над «Динамо» в Минске
В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург».
В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 10-й минуте первого периода Робин Пресс с передач Данилы Юрова и Александра Петунина открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Вадим Мороз с передач Никиты Смирнова и Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте.
Спустя две минуты Данила Юров вновь вывел подопечных Андрея Разина вперёд. На 12-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Робина Пресса сделал счёт 3:1.
В конце матча Данила Юров с передачи Александра Петунина установил окончательный счёт в игре.
В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с «Витязем». Магнитогорский «Металлург» отправится в гости к новосибирской «Сибири». Обе игры состоятся 16 ноября.