«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче лидеров регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичный «Спартак» обыграл московское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8 617 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (11-я и 61-я минуты), Егор Филин (17) и Дмитрий Вишневский (58). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (8), Андрей Миронов (14) и Павел Кудрявцев (24).

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. «Динамо» располагается на второй позиции с 45 очками по итогам 30 игр, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Московские команды занимают первые два места в общей таблице регулярного чемпионата. В следующем матче «Динамо» встретится на выезде с казанским «Ак Барсом» 16 ноября. «Спартак» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».