ХК «Сочи» уступил «Витязю» и потерпел 15-е поражение в последних 17 матчах
В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Витязь».
В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Витязь».
Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.
На 14-й минуте первого периода Дерек Барак с передач Владислава Валенцова и Джереми Роя открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Яремчук с передачи Владимира Галузина удвоил преимущество подопечных Дмитрия Рябыкина.
На последней минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передач Александра Дарьина и Дерека Барака сделал счёт 3:0.
На седьмой минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передачи Данила Авершина отыграл одну шайбу.
Для южан это поражение стало 15-м в последних 17 матчах. Две победы на этом отрезке «Сочи» одержал над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и СКА (5:4).