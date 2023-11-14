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14.11
Ак Барс
СКА
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14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
14.11
Авангард
Северсталь
ОТ
54
14.11
Сибирь
Торпедо
41
14.11
Адмирал
Автомобилист
03
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14 ноября, источник: Чемпионат.com

ХК «Сочи» уступил «Витязю» и потерпел 15-е поражение в последних 17 матчах

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Витязь».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.

На 14-й минуте первого периода Дерек Барак с передач Владислава Валенцова и Джереми Роя открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Яремчук с передачи Владимира Галузина удвоил преимущество подопечных Дмитрия Рябыкина.

На последней минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передач Александра Дарьина и Дерека Барака сделал счёт 3:0.

На седьмой минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передачи Данила Авершина отыграл одну шайбу.

Для южан это поражение стало 15-м в последних 17 матчах. Две победы на этом отрезке «Сочи» одержал над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и СКА (5:4).

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0:2, 0:1, 1:0
Витязь
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