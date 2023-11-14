ХК «Сочи» уступил «Витязю» и потерпел 15-е поражение в последних 17 матчах

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.

На 14-й минуте первого периода Дерек Барак с передач Владислава Валенцова и Джереми Роя открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Яремчук с передачи Владимира Галузина удвоил преимущество подопечных Дмитрия Рябыкина.

На последней минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передач Александра Дарьина и Дерека Барака сделал счёт 3:0.

На седьмой минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передачи Данила Авершина отыграл одну шайбу.