«Ак Барс» забил два чудо-гола, но снова проиграл! Такой Казани СКА не по зубам

В Казани во второй раз в нынешнем сезоне встретились «Ак Барс» и СКА. Первый матч этих команд, состоявшийся 31 октября в Санкт-Петербурге, завершился в пользу команды из столицы Татарстана. Тогда чаша весов поочерёдно наклонялась в обе стороны, а необходимый результат гостям принесли экс-армейцы — Дмитрий Яшкин забросил шайбу, позволившую «Ак Барсу» сравнять счёт, а через несколько минут заблокировал обзор голкиперу, благодаря чему Дмитрий Кагарлицкий беспрепятственно поразил опустевшие ворота и стал автором последнего гола в той игре.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 12, 14.11.2023, 19:00 Ак Барс 2 СКА 4

С того времени обе команды успели провести по пять матчей — «Ак Барс» одержал две победы и потерпел три поражения, оставшись без очков в последних двух встречах, а СКА, напротив, дважды проиграл и взял верх в трёх играх, включая две непосредственно перед выездом к одному из фаворитов Востока — с «Нефтехимиком» и «Трактором».

С трибуны за предыдущей очной встречей наблюдали лидеры «барсов» Вадим Шипачёв и Александр Радулов, пропускавшие матч из-за повреждений. Сегодня оба игрока оказались в строю, сформировав уже привычное сочетание с Яшкиным. Эта тройка, как и все остальные в составах обеих команд, покинула лёд без результативных действий в первом периоде. Не помогло открыть счёт даже единственное за 20 минут удаление, когда Никита Камалов отправился отбывать штраф за атаку на вратаря.

Петербуржцы бросали в два раза чаще, но эти броски не несли серьёзной угрозы, поэтому Артур Ахтямов, как и его визави Никита Серебряков, отправился на перерыв без пропущенных шайб. Один раз Ахтямов едва не повторил выход из ворот, как в игре с «Металлургом», однако предпочёл остаться у собственных владений и отразил бросок Марата Хайруллина непосредственно из своей зоны.

Но уже спустя полминуты второго периода счёт был открыт. Василий Глотов просто прошёл, бросил и забил — шайба пролетела под ловушкой у Ахтямова, не сумевшего ничего противопоставить нападающему СКА.

Следующие пять минут прошли без пауз — армейцы заперли «Ак Барс» в его зоне и не позволяли сопернику абсолютно ничего. Казанцы держались как могли, но всё-таки пропустили во второй раз — Хайруллин перехватил шайбу, обыграл Вячеслава Войнова финтом между ног и сделал передачу на дальнюю штангу в расчёте на находившегося там Алекса Гальченюка. Однако шайба встретилась с коньком Никиты Лямкина и от него отскочила в ворота — такой вариант форварда петербуржцев тоже устроил.

Но ещё через пять минут от преимущества СКА не осталось и следа. В какой-то степени оба гола «Ак Барса» не обошлись без хорошей доли везения. В первом случае повезло Артёму Лукоянову — бросок у него явно не получился, но после пары рикошетов шайба всё-таки запрыгнула в ворота, миновав дезориентированного Серебрякова.

А затем на рандеву с голкипером армейцев убежал недавно продливший контракт с казанцами Артём Галимов. Переиграть Серебрякова с первой попытки у него не получилось, но затем он неожиданно бросил с неудобной руки, находясь спиной к воротам — шайба попала выключившемуся из эпизода вратарю СКА в конёк и пересекла линию ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277744&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде шансов у обеих команд было не так много — СКА опять стал чаще владеть шайбой, но никак не мог сконвертировать это в заброшенные шайбы. Не помогло даже удаление Дмитрия Яшкина, который был недоволен решением судей не удалять Максима Федотова за силовой приём против него и в следующем игровом эпизоде попал молодому защитнику клюшкой по лицу.

Тогда на авансцену вновь вышел Василий Глотов. Форвард протащил шайбу от своей зоны, бросил и первым оказался на добивании, выведя армейцев вперёд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277748&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ещё через несколько минут казанцы вновь оказались в меньшинстве, и на этот раз гости воспользовались численным преимуществом. Точный бросок на счету Валентина Зыкова, оформившего окончательный счёт встречи.