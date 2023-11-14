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14
14.11
Ак Барс
СКА
24
14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
14.11
Авангард
Северсталь
ОТ
54
14.11
Сибирь
Торпедо
41
14.11
Адмирал
Автомобилист
03
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14 ноября, источник: ТАСС

Фетисов: КХЛ должна вернуть клубы, которые исторически развивали российский хоккей

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, это будет справедливо по отношению к истории.

Металлург НкКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Фетисов заявил, что лига должна вернуть в чемпионат все клубы, которые развивали российский хоккей. Об этом он рассказал журналистам.

Перед сезоном-2023/24 в лигу вернулась «Лада», которая в последний раз играла в КХЛ в 2018 году. В свое время в КХЛ выступали новокузнецкий «Металлург» и воскресенский «Химик».

«Я считаю, что должен вернуться Новокузнецк — там колоссальный интерес, исторически сложившаяся реальность. Шахтеры и металлурги ждут большого хоккея, там выросло большое количество мегазвезд. Я общался не раз с губернатором, мы там открываем академию моего имени. Он ратует за то, чтобы это все вернулось. Большой бизнес, который там зарабатывает, должен сделать все, чтобы команда там появилась. И люди, получив новую арену, вернули большой хоккей», — сказал Фетисов.

«Это будет востребовано, полный стадион, справедливо по отношению к истории и всему, что связано с регионом. Считаю, что КХЛ должна вернуть те клубы, которые исторически развивали нашу замечательную игру», — добавил он.

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