Фетисов: КХЛ должна вернуть клубы, которые исторически развивали российский хоккей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Фетисов заявил, что лига должна вернуть в чемпионат все клубы, которые развивали российский хоккей. Об этом он рассказал журналистам.

Перед сезоном-2023/24 в лигу вернулась «Лада», которая в последний раз играла в КХЛ в 2018 году. В свое время в КХЛ выступали новокузнецкий «Металлург» и воскресенский «Химик».

«Я считаю, что должен вернуться Новокузнецк — там колоссальный интерес, исторически сложившаяся реальность. Шахтеры и металлурги ждут большого хоккея, там выросло большое количество мегазвезд. Я общался не раз с губернатором, мы там открываем академию моего имени. Он ратует за то, чтобы это все вернулось. Большой бизнес, который там зарабатывает, должен сделать все, чтобы команда там появилась. И люди, получив новую арену, вернули большой хоккей», — сказал Фетисов.